Безработного отправили в психбольницу за попытку убить четырех россиян

В Омске 20-летнего безработного, пытавшегося убить четырех россиян, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ходе следствия выяснилось, у молодого человека из-за долгого употребления психоактивных веществ развился острый психоз, сопровождавшийся слуховыми галлюцинациями.

По данным следствия, в 16:30 16 июля прошлого года во дворе дома на улице Стрельникова россиянин, находившийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, увидел на улице 79-летнего пенсионера и решил убить его. Сначала он нанес жертве удары руками и ногами. Когда пожилой человек упал на землю, парень отошел в сторону, чтобы найти металлический предмет и использовать его в качестве орудия убийства. Пенсионер воспользовался этим, поднялся, забежал в подъезд дома и закрыл за собой входную дверь.

В 17:30 в тот же день нападавший, к этому моменту уже раздобывший нож, четыре раза ударил им 24-летнего покупателя в магазине. Затем он выбежал на улицу и увидел в гаражах двоих мужчин 29 и 46 лет. Он подбежал к ним и нанес им удары ножом, надеясь, что убил их.