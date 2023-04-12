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1 час назад

Мощный лесной пожар в 200 гектаров вспыхнул в Нью-Джерси

Елена Прошина

Недалеко от поселения Манчестер Тауншип в Нью-Джерси в США произошло возгорание в лесном массиве. Огонь распространился на площади 500 акров (более 202 га). Об этом пишут «Известия».

Как сообщили в лесопожарной службе штата, специалисты быстро приступили к тушению пожара, но в настоящее время удалось локализовать только 10% очага возгорания. В связи с этим часть дорог в районе происшествия была закрыта, а в близлежащих населенных пунктах была организована эвакуация.

Мощный лесной пожар в Южной Калифорнии сняли на видео

Спасатели напоминают жителям Нью-Джерси о том, что апрель является пиковым сезоном лесных пожаров в штате. В связи с этим, запрещается использование беспилотников в этот период, так как они могут мешать борьбе с огнем.

Напомним, в начале февраля Чили также столкнулось с масштабными лесными пожарами. За неделю огонь уничтожил больше земель, чем в среднем за год. В результате стихии погибли 22 человека, более 500 пострадали, а многие были вынуждены эвакуироваться.

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