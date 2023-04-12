В результате стрельбы на военной базе в Индии погибли 4 человека

Как минимум четыре человека скончались в результате стрельбы на военной базе в Бхатинде (штат Пенджаб) в Индии. Об этом пишет газета Times of India со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, сейчас проводится поисковая операция.

Причины инцидента пока не приводятся.

Ранее портал Gun Violence Archive сообщил, что за прошедшие выходные, когда католики и протестанты праздновали Пасху, в Соединенных Штатах погибли более 200 человек в инцидентах с применением огнестрельного оружия.