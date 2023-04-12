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9 минут назад

В результате стрельбы на военной базе в Индии погибли четыре человека

Газета.Ruиещё 1

Как минимум четыре человека скончались в результате стрельбы на военной базе в Бхатинде (штат Пенджаб) в Индии. Об этом пишет газета Times of India со ссылкой на данные полиции.

В результате стрельбы на военной базе в Индии погибли 4 человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, сейчас проводится поисковая операция.

Причины инцидента пока не приводятся.

Ранее портал Gun Violence Archive сообщил, что за прошедшие выходные, когда католики и протестанты праздновали Пасху, в Соединенных Штатах погибли более 200 человек в инцидентах с применением огнестрельного оружия.

Накануне стало известно, что четверо военных армянской армии погибли, шесть пострадали в ходе боевых столкновений с азербайджанскими Вооруженными силами у села Тех Сюникской области Армении.

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