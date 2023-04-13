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19 минут назад

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Канады

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Американская геологическая служба (USGS) сообщила, что у берегов Канады зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Отмечено, что очаг землетрясения находился в 11 километрах под землей.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Канады
Фото: UnsplashUnsplash

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозы цунами также не зафиксировано. Эпицентр землетрясения находился в 211 километрах юго-западнее населенного пункта Порт-Макнил в провинции Британская Колумбия.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у Никобарских островов. Более того, в течение 9 апреля в этом регионе произошло пять землетрясений магнитудой от 4,4 до 5,2.

Происшествия,Землетрясение,
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