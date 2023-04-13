Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Канады

Американская геологическая служба (USGS) сообщила, что у берегов Канады зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Отмечено, что очаг землетрясения находился в 11 километрах под землей.

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Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозы цунами также не зафиксировано. Эпицентр землетрясения находился в 211 километрах юго-западнее населенного пункта Порт-Макнил в провинции Британская Колумбия.