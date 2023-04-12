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Кадыров сообщил о нейтрализации в Чечне участника бандитского подполья

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Вооруженного участника бандитского подполья из соседнего региона нейтрализовали в Надтеречном районе Чечни. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил о задержании участника бандитского подполья
© © Елена Афонина/ ТАСС

"Правоохранители отрабатывали "оперативку" об участнике незаконного формирования, который прибыл в республику из соседнего региона. Укрывшемуся в домовладении преступнику было предложено сдаться, однако, он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили злоумышленника в тот момент, когда он перелезал через ограду соседнего домовладения и взяли его живьем", - написал Кадыров.

По его словам, успешную спецоперацию провели сотрудники полиции и ОМОНа Росгвардии совместно с ФСБ. Также Кадыров сообщил, что личность задержанного установлена и он уже дает показания.

"Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Все бойцы отработали максимально слаженно и профессионально", - написал Кадыров.

Также глава Чечни опроверг сообщения якобы о перестрелке с целой группой боевиков. "Это обычная спецоперация силовиков по ликвидации преступника, которая завершилась в считанные минуты, не позволив злоумышленнику скрыться или принять какие-либо опасные для населения действия", - добавил Кадыров.

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