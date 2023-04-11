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8 минут назад

СМИ: на Кипре эвакуировали зрителей концерта комиков Оганисяна, Долгополова и Мерзализаде

Газета.Ru

Зрителей, пришедших на выступление стендап - комиков Гарика Оганисяна, Александра Долгополова и Идрака Мерзализаде на Кипре, эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает "Осторожно, новости". По словам очевидцев, зрителям в Лимассоле объявили о поступившем сообщении о "бомбе" в зрительном зале.

На Кипре эвакуировали зрителей концерта комиков Оганисяна, Долгополова и Мерзализаде
Фото: Телеграм-канал Осторожно, новостиТелеграм-канал Осторожно, новости

Покинувшие помещение люди находятся на улице. Приехавшие на место спасатели, предположительно, изучают обнаруженный в зале рюкзак.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов и Гарик Оганисян могут стать фигурантами уголовного дела после опубликованного видео, на котором комики на сцене пародируют момент вручения статуэтки, которая впоследствии взорвалась в руках у военкора Владлена Татарского. Сценка, разыгранная комиками, прошла с успехом и сопровождалось аплодисментами собравшихся в зале зрителей. Теперь на родине на стендаперов могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Сообщается, что они оба находятся за пределами России уже долгое время.

В январе комик Долгополов отменил концерт в Белграде из-за деятельности ЧВК "Вагнер" в Сербии.

Происшествия,Владлен Татарский,Александр Долгополов,Горячая новость,
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