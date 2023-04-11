На Кипре эвакуировали зрителей концерта комиков Оганисяна, Долгополова и Мерзализаде

Зрителей, пришедших на выступление стендап - комиков Гарика Оганисяна, Александра Долгополова и Идрака Мерзализаде на Кипре , эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает "Осторожно, новости". По словам очевидцев, зрителям в Лимассоле объявили о поступившем сообщении о "бомбе" в зрительном зале.

Ранее сообщалось, что Александр Долгополов и Гарик Оганисян могут стать фигурантами уголовного дела после опубликованного видео, на котором комики на сцене пародируют момент вручения статуэтки, которая впоследствии взорвалась в руках у военкора Владлена Татарского. Сценка, разыгранная комиками, прошла с успехом и сопровождалось аплодисментами собравшихся в зале зрителей. Теперь на родине на стендаперов могут завести уголовное дело за оправдание терроризма. Сообщается, что они оба находятся за пределами России уже долгое время.