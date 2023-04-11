Беременную женщину избили до смерти в Москве

В Москве мужчина до смерти избил 34-летнюю беременную женщину, сообщает телеканал РЕН ТВ. По информации издания, Инна Г. была доставлена в больницу с множественными гематомами, переломами ребер и носа, а также ушибами внутренних органов ночью 9 апреля, но из-за полученных травм скончалась на следующий день. Отмечается, что она успела рассказать врачам, что ее избил знакомый, который впоследствии был задержан.

По подозрению в жестоком избиении женщины правоохранители задержали 31-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сказано в публикации.

По данным журналистов, задержанный ранее был неоднократно судим за грабежи и разбой.

Ранее в Иркутской области 17-летний подросток был арестован после того, как отнял у разъяренного пенсионера ружье и выстрелил ему в ногу. Мужчина пытался угомонить компанию, которая громко отдыхала возле дома. От потери крови на месте инцидента он скончался.