В столице США произошла стрельба

В Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, несколько человек пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

В ведомстве пояснили, что в восточной части столицы США произошла стрельба.

Полицейские подчеркнули, что горожанам не следует предпринимать какие-либо действия. В случае необходимости они могут связаться с 911.

Кроме того, в полиции сообщили, что в нескольких кварталах от места происшествия также слышались звуки выстрелов.