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В столице США произошла стрельба

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В Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, несколько человек пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

В столице США произошла стрельба
© globallookpress.com

В ведомстве пояснили, что в восточной части столицы США произошла стрельба.

Полицейские подчеркнули, что горожанам не следует предпринимать какие-либо действия. В случае необходимости они могут связаться с 911.

Кроме того, в полиции сообщили, что в нескольких кварталах от места происшествия также слышались звуки выстрелов.

По данным агентства, ЧП произошло у похоронного бюро Stewart Funeral Home. В результате перестрелки были ранены четыре человека. Прилегающие к месту инцидента улицы перекрыты.

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