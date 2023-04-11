В столице США произошла стрельба
В Вашингтоне произошла стрельба. По предварительным данным, несколько человек пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
В ведомстве пояснили, что в восточной части столицы США произошла стрельба.
Полицейские подчеркнули, что горожанам не следует предпринимать какие-либо действия. В случае необходимости они могут связаться с 911.
Кроме того, в полиции сообщили, что в нескольких кварталах от места происшествия также слышались звуки выстрелов.
По данным агентства, ЧП произошло у похоронного бюро Stewart Funeral Home. В результате перестрелки были ранены четыре человека. Прилегающие к месту инцидента улицы перекрыты.