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37 минут назад

112: в Ленинградской области упал воздушный шар с прикрепленной электроникой

Газета.Ru

В районе города Всеволожск в Ленинградской области сетные жители обнаружили воздушный шар, к которому был прикреплен блок с электроникой, сообщает Telegram-канал 112.

«Под Петербургом упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой», — говорится в сообщении.

По данным канала, обнаружив объект, местные жители обратились к правоохранителям. Воздушный шар и прикрепленный к нему электронный блок с проводами сейчас изучают специалисты.

В начале февраля текущего года американские военные сбили китайский шпионский аэростат у восточного побережья. В Минобороны США настаивают, что китайское правительство использовало воздушный шар для «наблюдения за стратегическими объектами» Соединенных Штатов. В КНР сочли уничтожение аэростата «чрезмерной реакцией» и выразили протест в связи с «серьезным нарушением международной практики».

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