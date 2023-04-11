В районе города Всеволожск в Ленинградской области сетные жители обнаружили воздушный шар, к которому был прикреплен блок с электроникой, сообщает Telegram-канал 112.

«Под Петербургом упал воздушный шар с закрепленной на нем электроникой», — говорится в сообщении.

По данным канала, обнаружив объект, местные жители обратились к правоохранителям. Воздушный шар и прикрепленный к нему электронный блок с проводами сейчас изучают специалисты.