Кавказцы устроили массовую драку с мигрантами в Москве

Уроженцы Северного Кавказа и Средней Азии устроили массовую драку в Москве из-за поддельной регистрации. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, драка произошла на Зеленодольской улице. Трое выходцев из Узбекистана вместе с друзьями из Таджикистана и Туркмении пришли разобраться с людьми, у которых они заказали регистрацию, и вернуть деньги за подделку.

Между сторонами начались словесные разборки, которые переросли в массовую драку. Гражданин Узбекистана получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали. Полиция задержала 15 участников драки из Средней Азии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии.