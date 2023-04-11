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Кавказцы устроили массовую драку с выходцами из Средней Азии в Москве

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Уроженцы Северного Кавказа и Средней Азии устроили массовую драку в Москве из-за поддельной регистрации. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Кавказцы устроили массовую драку с мигрантами в Москве
© globallookpress.com

По информации издания, драка произошла на Зеленодольской улице. Трое выходцев из Узбекистана вместе с друзьями из Таджикистана и Туркмении пришли разобраться с людьми, у которых они заказали регистрацию, и вернуть деньги за подделку.

Между сторонами начались словесные разборки, которые переросли в массовую драку. Гражданин Узбекистана получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали. Полиция задержала 15 участников драки из Средней Азии, Чечни, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Мигранты устроили побоище в московском кафе

В отношении двух граждан Узбекистана оформили протокол за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в Россию. Информации о последствиях драки для других ее участников нет.

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