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В Петербурге гаишники устроили погоню со стрельбой за 16-летним студентом

Автоинспекторы после погони со стрельбой задержали нетрезвого 16-летнего студента, решившего тайно покататься на машине матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге гаишники устроили погоню со стрельбой за 16-летним студентом
© РИА Новости

На Кингисеппском шоссе дорожные полицейские заметили иномарку и потребовали остановиться, но водитель резко изменил траекторию движения и попытался скрыться.

В ходе погони автоинспекторы открыли стрельбу по колесам, после чего нарушитель остановился. За рулем оказался 16-летний юноша, его задержали. От прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался.

Правоохранители составили протоколы по ч. 2 ст. 12.26 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (отказ от теста на трезвость и неповиновение требованию полицейского). Собранные материалы переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении матери подростка по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).

Ранее сообщалось, что в Москве легковушка врезалась в "Газель", которая затем переехала водителя.

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