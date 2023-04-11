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1 час назад

Двое рыбаков пропали в Баренцевом море

Семён Капранов

Специалисты экстренных служб разыскивают двух рыбаков, вышедших вечером в понедельник из села Териберка (Мурманская область) в Баренцево море. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Двое рыбаков пропали в Баренцевом море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе пояснили, что рыбаки вышли в море на моторной лодке. В дальнейшем они сообщили, что мотор у плавсредства заглох. Через некоторое время связь с ними пропала, уточнили в ведомстве.

В район, где пропали рыбаки, выдвинулись спасатели различных ведомств. В том числе, были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8, судно «Часовой».

По данным агентства, обнаружить пропавших пока не удалось. Специалисты продолжают поиски. Спасательные работы осложняются штормовой погодой в регионе.

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