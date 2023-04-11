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32 минуты назад

В Москве два человека пострадали при обрушении лесов

Lenta.ru

В Москве двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся объекте. Об этом говорится на городской прокуратуры.

В Москве два человека пострадали при обрушении лесов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пострадавшим работникам 24 и 37 лет, обоих мужчин госпитализировали. По факту обрушения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в надзорном ведомстве.

В начале апреля в Подмосковье строителя придавило упавшей стеной. Мужчину с травмами доставили в медицинское учреждение, где он рассказал, что с ним произошло. Пострадавшим оказался 28-летний россиянин. Он скончался на следующий день после госпитализации.

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