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1 час назад

Мужчина устроил стрельбу у здания кадетской школы в Ростове-на-Дону

Вечерняя Москва

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе у здания кадетской школы в Ростове-на-Дону и в попытке проникнуть внутрь заведения. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Мужчина устроил стрельбу у здания кадетской школы в Ростове-на-Дону
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался проникнуть на охраняемый объект, но после того, как была вызвана вневедомственная охрана, скрылся. По указанным приметам росгвардейцы обнаружили нарушителя в соседнем дворе, — говорится в сообщении.

Оказалось, что между двумя мужчинами, одним из которых был задержанный, произошел конфликт. Тогда один из них достал травматический пистолет и прострелил им руку оппонента, передает ТАСС.

О том, что возле кадетской школы была слышна стрельба, ранее сообщил ряд СМИ. Упоминалось также, что некоторым воспитанникам после этого понадобилась помощь школьного психолога.

В марте сотрудники ГУ Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу на улице Пестеля с травматическим пистолетом. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что в здание прошел неизвестный мужчина, вел себя вызывающе, при этом достал предмет, похожий на пистолет.

Также у него с собой была металлическая труба. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Происшествия,Росгвардия,
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