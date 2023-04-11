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37 минут назад

Четверых обвиняемых в убийстве российского подростка отправили в СИЗО

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Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца четверых обвиняемых в убийстве 17-летнего местного жителя из-за ссоры в чате. Об этом сообщает «Интерфакс».

Четверых обвиняемых в убийстве российского подростка отправили в СИЗО
Фото: Влад Некрасов / КоммерсантъВлад Некрасов / Коммерсантъ

Фигуранты дела являются выходцами из Средней Азии, уточняет Ura.ru. Двоим из них 20 и 33 года, остальные несовершеннолетние — им по 17 лет. Основной обвиняемый Шахром Миров — он нанес подростку удары ножом, остальные избивали челябинца, пока тот не скончался.

Свою вину отрицают все фигуранты за исключением Мирова, который частично сознался в произошедшем. По версии следствия, конфликт произошел между геймерами в соцсетях после того, как один из них стал оскорблять в общем чате других игроков. Оппоненты договорились встретиться у компьютерного клуба, там между ними началась потасовка, закончившаяся гибелью ученика 11-го класса.

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