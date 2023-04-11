На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение произошло недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Сила подземных толчков составила 5,8 балла. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, землетрясение зафиксировано на расстоянии 51 км. Оно произошло в 23:39 (14:39 мск), очаг залегал на глубине 89 километров. Интенсивность предварительно оценивается в 4 балла.
Ранее сильное землетрясение на Камчатке произошло 3 апреля, его магнитуда составила 6. Эпицентр находился на расстоянии 48 км от города, он залегал на глубине — 99,5 км. Местные жители сообщали, что в городе в это время тряслись стены и окна, а люди вынуждены были выбегать на улицу.
Напомним, утром 11 апреля на Камчатке начал извергаться вулкан Шивелуч. Тучей пепла накрыло поселки недалеко от вулкана. МЧС рекомендует жителям не выходить из дома без острой необходимости. Есть опасения, что пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.