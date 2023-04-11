На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение произошло недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Сила подземных толчков составила 5,8 балла. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, землетрясение зафиксировано на расстоянии 51 км. Оно произошло в 23:39 (14:39 мск), очаг залегал на глубине 89 километров. Интенсивность предварительно оценивается в 4 балла.

Ранее сильное землетрясение на Камчатке произошло 3 апреля, его магнитуда составила 6. Эпицентр находился на расстоянии 48 км от города, он залегал на глубине — 99,5 км. Местные жители сообщали, что в городе в это время тряслись стены и окна, а люди вынуждены были выбегать на улицу.