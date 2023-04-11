Украинских диверсантов засекли в Москве

Московская полиция проводит проверку в отношении подозрительного мужчины, предположительно с Украины, установившего GPS-передатчик на машину бывшей жены украинского хоккеиста Алексея Лазаренко, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина в черной одежде привлек внимание охраны на парковке фитнес-центра на Ленинградском шоссе, когда долго копался у автомобиля с харьковскими номерами.

По данным канала, мужчина долго находился рядом с машиной женщины, а потом скрылся на Porshe. Охранники вызвали полицию, саперов и кинологов, которые обнаружили на днище авто GPS-передатчик. Porshe был брошен недалеко от места происшествия.

С начала специальной военной операции Алексей Лазаренко помогал российским хоккеистам.