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Украинских диверсантов засекли в Москве

Московская полиция проводит проверку в отношении подозрительного мужчины, предположительно с Украины, установившего GPS-передатчик на машину бывшей жены украинского хоккеиста Алексея Лазаренко, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина в черной одежде привлек внимание охраны на парковке фитнес-центра на Ленинградском шоссе, когда долго копался у автомобиля с харьковскими номерами.

Украинских диверсантов засекли в Москве
© News.ru

По данным канала, мужчина долго находился рядом с машиной женщины, а потом скрылся на Porshe. Охранники вызвали полицию, саперов и кинологов, которые обнаружили на днище авто GPS-передатчик. Porshe был брошен недалеко от места происшествия.

С начала специальной военной операции Алексей Лазаренко помогал российским хоккеистам.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины на фоне проведения спецоперации начали агрессивно вовлекать российскую молодежь в диверсионную и террористическую деятельность. По его словам, с февраля 2022 года в России предотвратили 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки.

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