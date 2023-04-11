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9 минут назад

В летевшем в Минводы пассажирском самолете произошло возгорание

Lenta.ru

В летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

В летевшем в Минводы пассажирском самолете произошло возгорание
Фото: lenta.rulenta.ru

Ситуация произошла в понедельник, 10 апреля, с лайнером Red Wings, следовавшем по маршруту Хургада — Минеральные Воды. Отмечается, что у самолета загорелась вспомогательная силовая установка.

Несмотря на произошедшее, пилоты приняли решение следовать в Минводы. «Капитан доложил о ликвидации пожара и запросил пожарную службу по прилете, — говорится в сообщении. — Экипаж судна сигнал бедствия и срочности не объявлял». Уточняется, что самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее в апреле стало известно, что пилоты авиакомпании Utair забыли включить автопилот во время полета, из-за чего лайнер начал резко терять высоту и падать. Инцидент произошел с российским воздушным судном, летевшим из Москвы в Баку.

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