В летевшем в Минводы пассажирском самолете произошло возгорание

В летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Ситуация произошла в понедельник, 10 апреля, с лайнером Red Wings, следовавшем по маршруту Хургада — Минеральные Воды. Отмечается, что у самолета загорелась вспомогательная силовая установка.

Несмотря на произошедшее, пилоты приняли решение следовать в Минводы. «Капитан доложил о ликвидации пожара и запросил пожарную службу по прилете, — говорится в сообщении. — Экипаж судна сигнал бедствия и срочности не объявлял». Уточняется, что самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.