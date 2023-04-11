Найдены тела участника группы Lotus и его сына

Тела участника музыкальной группы Lotus Чака Морриса и его сына Чарли были обнаружены в озере спустя три недели после их исчезновения. Об этом пишет ET.

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Артист и его сын исчезли во время сплава на байдарках в Арканзасе. В офисе шерифа округа Бентон сообщили, что Чак и Чарли Моррисы с 16 марта считались пропавшими без вести.

Спустя три недели в водохранилище с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением были обнаружены их тела. Шериф Холлоуэй и семья Моррисов официально поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.

«Выражаем сочувствие семье Чака и Чарли Морриса. Мы благодарны за то, что можем помочь завершить это дело», — заявили в офисе шерифа.

По словам пресс-секретаря офиса лейтенанта Шеннон Дженкинс, в поисках принимали участие дайв-команды, владельцы лодок и поисковые собаки.