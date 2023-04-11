Найдены тела участника группы Lotus и его сына

Тела участника музыкальной группы Lotus Чака Морриса и его сына Чарли были обнаружены в озере спустя три недели после их исчезновения. Об этом пишет ET.
Артист и его сын исчезли во время сплава на байдарках в Арканзасе. В офисе шерифа округа Бентон сообщили, что Чак и Чарли Моррисы с 16 марта считались пропавшими без вести.
Спустя три недели в водохранилище с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением были обнаружены их тела. Шериф Холлоуэй и семья Моррисов официально поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.
«Выражаем сочувствие семье Чака и Чарли Морриса. Мы благодарны за то, что можем помочь завершить это дело», — заявили в офисе шерифа.
По словам пресс-секретаря офиса лейтенанта Шеннон Дженкинс, в поисках принимали участие дайв-команды, владельцы лодок и поисковые собаки.
Ранее на дне озера было найдено тело звезды сериала «Хор» — актрисы и певицы Наи Риверы. До этого четырехлетний сын Риверы был обнаружен спящим в лодке, которую предположительно арендовала его мать. Он заявил, что мама прыгнула в воду и пропала. В полиции отметили, что, скорее всего, Ривера не справилась с течением, спасая сына, и ей просто могло не хватить сил.