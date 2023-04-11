Опубликовано видео падения пьяного мужчины на коляску с ребенком в Москве

Видеозапись падения пьяного мужчины на коляску с ребенком в центре Москвы опубликовал Telegram-канал SHOT. В ролике запечатлено, как бездомный медленно съезжает с парапета, а затем падает вниз на лестницу подземного перехода.

В этот момент по лестнице двигалась женщина с коляской, внутри которой находился двухлетний ребенок. Мужчина упал ровно на коляску. Стало известно, что на бездомного составлен протокол за распитие спиртных напитков в общественных местах и за мелкое хулиганство.

Ему грозит до 15 суток ареста. Сам мужчина не пострадал, на допросе он вел себя вызывающе. Ребенок пришел в себя в больнице, сообщает SHOT.