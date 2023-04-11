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Опубликовано видео падения пьяного мужчины на коляску с ребенком в Москве

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Видеозапись падения пьяного мужчины на коляску с ребенком в центре Москвы опубликовал Telegram-канал SHOT. В ролике запечатлено, как бездомный медленно съезжает с парапета, а затем падает вниз на лестницу подземного перехода.

В этот момент по лестнице двигалась женщина с коляской, внутри которой находился двухлетний ребенок. Мужчина упал ровно на коляску. Стало известно, что на бездомного составлен протокол за распитие спиртных напитков в общественных местах и за мелкое хулиганство.

Ему грозит до 15 суток ареста. Сам мужчина не пострадал, на допросе он вел себя вызывающе. Ребенок пришел в себя в больнице, сообщает SHOT.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб брюшной полости.

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