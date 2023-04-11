Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

Строительные леса обрушились при проведении работ на новостройке на улице Бондарчука на западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадали двое рабочих.

Обстоятельства инцидента выясняются. Московская прокуратура подтвердила информацию о пострадавших в инциденте. Ведомство контролирует выяснение причин произошедшего.

Напомним, что 4 марта аналогичный инцидент произошел на улице Лобачевского. Там обрушились строительные леса и перекрытие на площади в 300 квадратных метров. Спасатели достали из-под завалов тело одного рабочего, двух пострадавших госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.