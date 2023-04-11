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Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы

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Строительные леса обрушились при проведении работ на новостройке на улице Бондарчука на западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадали двое рабочих.

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве
© globallookpress.com

Обстоятельства инцидента выясняются. Московская прокуратура подтвердила информацию о пострадавших в инциденте. Ведомство контролирует выяснение причин произошедшего.

Напомним, что 4 марта аналогичный инцидент произошел на улице Лобачевского. Там обрушились строительные леса и перекрытие на площади в 300 квадратных метров. Спасатели достали из-под завалов тело одного рабочего, двух пострадавших госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Также 27 декабря в Санкт-Петербурге обрушились леса на стройплощадке в Выборгском районе. Пострадавших в инциденте нет, жилая зона при инциденте не пострадала.

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