Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Москве

Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на западе Москвы
Строительные леса обрушились при проведении работ на новостройке на улице Бондарчука на западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадали двое рабочих.
Обстоятельства инцидента выясняются. Московская прокуратура подтвердила информацию о пострадавших в инциденте. Ведомство контролирует выяснение причин произошедшего.
Напомним, что 4 марта аналогичный инцидент произошел на улице Лобачевского. Там обрушились строительные леса и перекрытие на площади в 300 квадратных метров. Спасатели достали из-под завалов тело одного рабочего, двух пострадавших госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Также 27 декабря в Санкт-Петербурге обрушились леса на стройплощадке в Выборгском районе. Пострадавших в инциденте нет, жилая зона при инциденте не пострадала.