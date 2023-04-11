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52 минуты назад

Мужчину ранили ножом в массовой драке в Москве

Мослента

Массовая потасовка, в результате которой был госпитализирован один человек, произошла в столице вечером понедельника, 10 апреля. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Мужчину ранили ножом в массовой драке в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера, 10 апреля, в 21:20 на службу 02 от граждан поступило сообщение о конфликте на Зеленодольской улице возле одного из домов. По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские, однако до их прибытия участники инцидента с места происшествия успели скрыться», — сообщил собеседник.

Недалеко от места инцидента оперативники обнаружили мужчину с травмой живота, предварительно нанесенной острым предметом, возможно, ножом. Пострадавшего отвезли в больницу. По записи с камер видеонаблюдения оперативники установили, что по адресу вызова действительно произошел массовый конфликт.

Двое участников инцидента были задержаны. На них составлены административные материалы по статье 18.8. («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и статье 20.1 («Мелкое хулиганство»).

По факту нанесения телесных повреждений мужчине проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее участник массовой драки в переходе метро ударил оппонента ножом и попал на видео.

Происшествия,МВД России,
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