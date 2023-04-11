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40 минут назад

НАК: с февраля 2022 года предотвращено 118 преступлений террористической направленности

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С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.

НАК сообщило число предотвращенных преступлений террористической направленности
Фото: риа новостириа новости

Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ России Александра Бортникова.

«С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Северном Кавказе не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки.

Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

Происшествия,Александр Бортников,Конституционный комитет Госдумы,НАК,ФСБ,
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