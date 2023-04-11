НАК сообщило число предотвращенных преступлений террористической направленности

С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности.
Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ России Александра Бортникова.
«С февраля прошлого года в России предотвращено 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки, в том числе несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на Северном Кавказе не ослабевают усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.