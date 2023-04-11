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Российского учителя музыки заподозрили в педофилии

В Свердловской области правоохранители задержали 32-летнего учителя музыки по подозрению в педофилии. Об этом сообщает Baza.

Российского учителя музыки заподозрили в педофилии
© Lenta.ru

По данным издания, мужчина преподавал в музыкальной школе поселка Кузино. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Следователи считают, что жертвами учителя стали шесть мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, в отношении которых им совершены десятки эпизодов насилия.

По версии следствия, учитель приставал к мальчикам с 2018 года. Он совершал с ними действия развратного характера, вел интимную переписку, а также заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом. Мужчина активно публиковал в соцсетях фотографии с учениками, выезжал с ними на природу, экскурсии и в турпоездки.

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