Российского учителя музыки заподозрили в педофилии

В Свердловской области правоохранители задержали 32-летнего учителя музыки по подозрению в педофилии. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, мужчина преподавал в музыкальной школе поселка Кузино. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Следователи считают, что жертвами учителя стали шесть мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, в отношении которых им совершены десятки эпизодов насилия.