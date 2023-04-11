Двое рабочих пострадали при обрушении на стройке на юго-западе Москвы

Двое рабочих получили травмы при обрушении лесов на стройке в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"При обрушении строительных лесов на объекте незавершенного строительства на ул. Сергея Бондарчука пострадали два работника. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Ведомство начало проверку по факту ЧП.
Также столичный СК объявил о доследственной проверке. По информации ведомства, рабочие находятся в тяжелом состоянии.
В экстренных службах ТАСС уточнили, что обрушение произошло на стройке ЖК "Река".