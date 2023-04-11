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2 часа назад

Двое рабочих пострадали при обрушении на стройке на юго-западе Москвы

ТАССиещё 7

Двое рабочих получили травмы при обрушении лесов на стройке в Москве, сообщает столичная прокуратура.

Двое рабочих пострадали при обрушении на стройке на юго-западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При обрушении строительных лесов на объекте незавершенного строительства на ул. Сергея Бондарчука пострадали два работника. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку по факту ЧП.

Также столичный СК объявил о доследственной проверке. По информации ведомства, рабочие находятся в тяжелом состоянии.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что обрушение произошло на стройке ЖК "Река".

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