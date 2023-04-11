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Замгубернатора НАО обвинен в получении крупной взятки

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Заместителю губернатора Ненецкого автономного округа предъявлено обвинение в получении взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.

Замгубернатора НАО обвинен в получении крупной взятки
© ТАСС

По данным следствия, чиновник через посредника «потребовал взятку в размере 10 процентов от суммы государственных контрактов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение»».

После получения денег замгубернатора региона обещал беспроблемную приемку оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия в последующем заключении контрактов.

«В итоге обвиняемый через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей», — подчеркнули в ведомстве.

По данным СКР, чиновник арестован, свою вину он не признал. Также обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве) предъявлено его подчиненному.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования, а также генерала и полковника Федеральной таможенной службы. Их подозревают во взяточничестве.

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