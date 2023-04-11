Беспилотник повредил ограждение аэропорта в Белгороде
Беспилотник, упавший на территории белгородского аэропорта, повредил ограждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По словам собеседника агентства, других разрушений нет, в результате инцидента никто не пострадал.
Источник РИА Новости добавил, что происхождение беспилотника пока неизвестно.
Информация о падении беспилотника на территории белгородского аэропорта появилась утром 11 апреля.
Telegram-каналы утверждали, что инцидент произошел во второй половине дня 10 апреля. Сообщалось, что беспилотник нес взрывчатку и аэропорт на время приостановил работу.
Аэропорт Белгорода закрыт с 2022 года из-за близости к зоне боевых действий.