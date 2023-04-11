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Беспилотник повредил ограждение аэропорта в Белгороде

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Беспилотник, упавший на территории белгородского аэропорта, повредил ограждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Беспилотник повредил ограждение аэропорта в Белгороде
© globallookpress.com

По словам собеседника агентства, других разрушений нет, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник РИА Новости добавил, что происхождение беспилотника пока неизвестно.

Информация о падении беспилотника на территории белгородского аэропорта появилась утром 11 апреля.

Telegram-каналы утверждали, что инцидент произошел во второй половине дня 10 апреля. Сообщалось, что беспилотник нес взрывчатку и аэропорт на время приостановил работу.

Аэропорт Белгорода закрыт с 2022 года из-за близости к зоне боевых действий.

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