Беспилотник повредил ограждение аэропорта в Белгороде

Беспилотник, упавший на территории белгородского аэропорта, повредил ограждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, других разрушений нет, в результате инцидента никто не пострадал.

Источник РИА Новости добавил, что происхождение беспилотника пока неизвестно.

Информация о падении беспилотника на территории белгородского аэропорта появилась утром 11 апреля.

Telegram-каналы утверждали, что инцидент произошел во второй половине дня 10 апреля. Сообщалось, что беспилотник нес взрывчатку и аэропорт на время приостановил работу.