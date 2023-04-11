ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина

На кадрах видно, как силовики подбегают к мужчине с большой черной сумкой в руках, укладывают его на землю, заламывают руки за спиной и надевают наручники. После этого они говорят ему, что он задержан по подозрению в государственной измене. Затем его доставляют в следственный отдел.