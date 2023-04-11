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1 час назад

Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта Белгорода

Lenta.ru

Беспилотник врезался в забор международного аэропорта в Белгороде. О безуспешной попытке атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор аэропорта Белгорода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, в забор международного аэропорта в граничащем с Украиной российском регионе врезался беспилотный летательный аппарат самолетного типа — он подорвал ограждение, при падении дрона взрывное устройство сдетонировало. Никто не пострадал.

Аэропорт, к которому направлялся дрон, не работает из-за режима ограничения полетов, введенного Росавиацией в приграничных регионах России — он находится в 35 километрах от Украины. Из-за неудавшейся атаки беспилотника там оказался поврежден забор и кабель сигнализации. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, которые обследуют обломки беспилотника и место взрыва.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене парада Победы в Белгороде, объяснив, что мера нужна для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Аналогичное решение приняли в Курской области. В Кремле, реагируя на такие меры, заявили, что решения об отмене парада являются прерогативой губернаторов.

В Москве упал самодельный беспилотник

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,Росавиация,Горячая новость,
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