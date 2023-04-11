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12 минут назад

ФСБ задержала переводившего деньги ВСУ жителя Хабаровска по подозрению в госизмене

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

ФСБ задержала переводившего деньги ВСУ для приобретения оружия и боеприпасов жителя Хабаровска.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за финансирование ВСУ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла преступную деятельность жителя Хабаровска, который переводил деньги для приобретения ВСУ для приобретения боеприпасов, оружия и обмундирования, приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ. Его подозревают в госизмене – деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее во вторник ФСБ задержала на Сахалине пытавшегося уехать воевать на стороне ВСУ мужчину.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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