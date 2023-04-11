Сотрудники ФСБ задержали россиянина за финансирование ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла преступную деятельность жителя Хабаровска, который переводил деньги для приобретения ВСУ для приобретения боеприпасов, оружия и обмундирования, приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ. Его подозревают в госизмене – деятельности, направленной против безопасности России.