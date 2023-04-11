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В российском регионе волк напал на двоих человек

В сельской местности Еврейской автономной области (ЕАО) волк напал на двоих человек — их госпитализировали. Об этом сообщил региональный департамент ветеринарии в Telegram-канале.

В российском регионе волк напал на двоих человек
© РИА Новости

«5 апреля 2023 года в теплицах полевого сельскохозяйственного стана, расположенного в 8 километрах от поворота с трассы Ленинское — Биджан в сторону села Кирово Ленинского района Еврейской автономной области, произошло нападение волка на двух граждан», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что на этой же территории волк напал на собаку. Специалисты провели мероприятия, которые направлены на недопущение распространения заболевания бешенством. О состоянии пострадавших официально не говорится.

При этом Telegram-канал Amur Mash сообщает, что у одного пострадавшего рана руки, у другого — лица. Авторы канала утверждают, что ранеными после нападения волка оказались китайские рабочие.

Ранее в Хабаровском крае амурский тигр напал на рабочего и отгрыз ему руку. Впоследствии выяснилось, что хищник был сильно истощен и болен. После нападения животное отловили охотоведы, так как тигр не мог никуда уйти из-за состояния здоровья. Хищника доставили в Центр реабилитации диких животных в Приморском крае, где он умер.

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