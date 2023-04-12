Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что через несколько часов после атаки предприятие обстреляли. 179 свиней погибло, еще 150 животных получили ранения.

По данным Shot, обстрел «Агро-Белогорья» вели накануне. Предприятие находится примерно в трех километрах от украинской границы.

Сообщается, что около девяти утра на территорию свинокомплекса залетел дрон–камикадзе, при детонации повредило камеры видеонаблюдения на водонапорной башне предприятия.

«Днем по корпусам выпустили пять мин. Разрушения есть в трех корпусах. Поврежден газопровод. Сегодня сотрудники разгребают последствия и пытаются спасти раненых и контуженых свиней», — говорится в публикации.