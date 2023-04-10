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1 час назад

Полиция сообщила, что стрельбу в Кентукки устроил 23-летний работник банка

ТАСС

Полиция сообщила, что стрельбу в Луисвилле (штат Кентукки) в понедельник устроил 23-летний Коннор Стерджен, работавший в банке Old National.

Стрельбу в Луисвилле устроил работник банка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел около 08:30 по местному времени (15:30 мск), сотрудники правоохранительных органов прибыли к отделению банка, где произошла стрельба. Через три минуты после получения вызова стрелявший был нейтрализован и умер на месте происшествия. "Было установлено, что подозреваемый - Коннор Стерджен, 23-летний белый мужчина, работавший в банке Old National", - сказала представитель полиции Жаклин Гвинн-Виллароэл на пресс-конференции. Мотивы нападавшего пока не установлены.

По сведениям сотрудников правоохранительных органов, Стерджен был вооружен винтовкой AR-15. Погибшие - трое мужчин и одна женщина в возрасте от 40 до 64 лет, девять человек госпитализированы, трое из них, в том числе один полицейский, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Кентукки Энди Бешир распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы. Ранее он заявил, что среди погибших два его "близких друга".

Байден отреагировал на стрельбу в Луисвилле

Президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем, он выразил соболезнования в связи со стрельбой и призвал республиканских конгрессменов реформировать законодательство в сфере контроля за оружием.

Происшествия,Энди Бешир,Джозеф Байден,
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