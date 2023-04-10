Стрельбу в Луисвилле устроил работник банка

Полиция сообщила, что стрельбу в Луисвилле (штат Кентукки) в понедельник устроил 23-летний Коннор Стерджен, работавший в банке Old National.

Инцидент произошел около 08:30 по местному времени (15:30 мск), сотрудники правоохранительных органов прибыли к отделению банка, где произошла стрельба. Через три минуты после получения вызова стрелявший был нейтрализован и умер на месте происшествия. "Было установлено, что подозреваемый - Коннор Стерджен, 23-летний белый мужчина, работавший в банке Old National", - сказала представитель полиции Жаклин Гвинн-Виллароэл на пресс-конференции. Мотивы нападавшего пока не установлены.

По сведениям сотрудников правоохранительных органов, Стерджен был вооружен винтовкой AR-15. Погибшие - трое мужчин и одна женщина в возрасте от 40 до 64 лет, девять человек госпитализированы, трое из них, в том числе один полицейский, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Кентукки Энди Бешир распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы. Ранее он заявил, что среди погибших два его "близких друга".