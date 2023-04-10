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41 минуту назад

СМИ: в Екатеринбурге подросток выпал из окна восьмого этажа и выжил

Газета.Ru

В Екатеринбурге молодой человек выпал из окна с высоты восьмого этажа. Об этом сообщает интернет-портал E1.RU.

В Екатеринбурге подросток выпал из окна восьмого этажа и выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, инцидент произошел в вечернее время 10 апреля в Академическом районе.

Известно, что примерно в 19.00 по местному времени жители многоэтажки на улице Михеева услышали шум, а возле подъезда собралась толпа людей и машины скорой помощи и полиции. Согласно предварительным данным, пострадавшим оказался 17-летний подросток.

Юноша выжил, его госпитализировали. Другие подробности случившегося не приводятся. Правоохранительные органы пока также не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток выжил после падения с седьмого этажа.

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