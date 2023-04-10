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Названа предположительная причина взрыва в центре Москвы

В Терском районе Москвы на Миусской улице на одном из газонов во дворе жилого дома произошел взрыв, передает Telegram-канал Baza. Прибывшая на место группа взрывотехников подтвердила, что на месте подорвался электрокабель. Очевидец рассказал, что сначала услышал взрыв, а затем увидел под ограждением на газоне дым и воронку глубиной 30 сантиметров.

Названа предположительная причина взрыва в центре Москвы
© News.ru

Осколков на месте взрыва не обнаружено. Территорию оцепили полицейские. Сейчас устанавливается, на чьем балансе находился газон.

Ранее в поселке Нахабино Московской области прогремел громкий взрыв, за которым последовало возгорание. Инцидент обошелся без человеческих жертв. Предполагается, что взорвался кислородный баллон на складе с автомобильными запчастями. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. В подмосковном главке МЧС NEWS.ru уточнили, что возгорание произошло в нежилом помещении по адресу: улица Панфилова, дом 26а, там находится склад автомобильных запчастей. В борьбе с огнем задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц специальной техники.

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