Названа предположительная причина взрыва в центре Москвы

В Терском районе Москвы на Миусской улице на одном из газонов во дворе жилого дома произошел взрыв, передает Telegram-канал Baza. Прибывшая на место группа взрывотехников подтвердила, что на месте подорвался электрокабель. Очевидец рассказал, что сначала услышал взрыв, а затем увидел под ограждением на газоне дым и воронку глубиной 30 сантиметров.

Осколков на месте взрыва не обнаружено. Территорию оцепили полицейские. Сейчас устанавливается, на чьем балансе находился газон.