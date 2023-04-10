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10 минут назад

В Москве овчарка напала на 4-летнего ребенка и прокусила ему веко

Газета.Ru

В Москве на детской площадке ребенок пострадал в результате нападения собаки. Об инцидент сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

В Москве овчарка напала на 4-летнего ребенка и прокусила ему веко
Фото: Franck Balzar/CC BY-SA 3.0Franck Balzar/CC BY-SA 3.0

Случай произошел 9 апреля на территории одного из дворов на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.

По информации СМИ, напавшей оказалась собака породы анатолийская овчарка. Животное укусило ребенка за бровь, прокусив веко. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать с травмами века и брови.

Владелицей животного является 23-летняя девушка. Она утверждает, что собака вакцинирована.

Ранее сообщалось, что в Иркутске семилетний ребенок попал в больницу после нападения стаи собак.

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