В Москве овчарка напала на 4-летнего ребенка и прокусила ему веко

В Москве на детской площадке ребенок пострадал в результате нападения собаки. Об инцидент сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Случай произошел 9 апреля на территории одного из дворов на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.
По информации СМИ, напавшей оказалась собака породы анатолийская овчарка. Животное укусило ребенка за бровь, прокусив веко. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать с травмами века и брови.
Владелицей животного является 23-летняя девушка. Она утверждает, что собака вакцинирована.
Ранее сообщалось, что в Иркутске семилетний ребенок попал в больницу после нападения стаи собак.