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В Свердловской области российский уголовник сбежал из зала суда

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В Свердловской области полицейские ведут розыск сбежавшего из зала суда 26-летнего жителя Первоуральска Александра Колмакова. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

В Свердловской области уголовник сбежал из зала суда
© Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

По данным полиции, уголовник нарушил требования условно-досрочного освобождения, в связи с чем приставы доставили его в суд, чтобы заменить УДО на лишение свободы. Как только решение было принято, россиянин сбежал через окно.

«В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают связи беглеца, проверяют вокзалы и иные точки, где может скрываться злоумышленник», — рассказал Валерий Горелых.

15 декабря 2022 года сообщалось, что в Челябинской области 40-летний осужденный по делу об убийстве попытался сбежать во время судебного заседания.

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