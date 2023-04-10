Магазин "Пятерочка" загорелся под Калугой

Пожар произошел в магазине "Пятерочка" в Мосальске Калужской области, сообщили в понедельник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"Происходит возгорание по всей площади чердачного помещения, по предварительным данным, около 1 тыс. кв. м. Площадь уточняется. Данных о пострадавших нет, локализация объявлена в 17:40", - сказал собеседник агентства.
Позднее сообщили о ликвидации открытого горения. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС.
"В 17:45 ликвидация горения. Всего на месте 17 единиц техники, 53 человека личного состава, от МЧС России 40 человек и 12 единиц техники", - сказал собеседник агентства.