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1 час назад

В Мосальске в "Пятерочке" произошел пожар

ТАСС

Пожар произошел в магазине "Пятерочка" в Мосальске Калужской области, сообщили в понедельник ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Магазин "Пятерочка" загорелся под Калугой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Происходит возгорание по всей площади чердачного помещения, по предварительным данным, около 1 тыс. кв. м. Площадь уточняется. Данных о пострадавших нет, локализация объявлена в 17:40", - сказал собеседник агентства.

Позднее сообщили о ликвидации открытого горения. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС.

"В 17:45 ликвидация горения. Всего на месте 17 единиц техники, 53 человека личного состава, от МЧС России 40 человек и 12 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Происшествия,МЧС России,
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