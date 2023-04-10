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21 минуту назад

В Кентукки в результате стрельбы погибли пять человек

ТАСС

Стрельба произошла в понедельник в центре города Луисвилл (штат Кентукки), сообщила местная полиция.

"Мы подтверждаем сообщения о нападающем в районе Ист-Мэйн", - написали правоохранители в Twitter.

Как сообщило местное подразделение телеканала CBS, на место прибыли сотрудники Федерального бюро расследований.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Как проинформировал телеканал CNN со ссылкой на источники, погибли по меньшей мере пять человек, шесть пострадали. По его сведениям, один из пострадавших - полицейский. Телеканал также сообщил, что инцидент произошел около 08:30 по местному времени (15:30 мск), нападавший мертв. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не приводится. Также нет информации о причинах произошедшего.

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