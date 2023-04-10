Как проинформировал телеканал CNN со ссылкой на источники, погибли по меньшей мере пять человек, шесть пострадали. По его сведениям, один из пострадавших - полицейский. Телеканал также сообщил, что инцидент произошел около 08:30 по местному времени (15:30 мск), нападавший мертв. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не приводится. Также нет информации о причинах произошедшего.