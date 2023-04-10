Стрельба произошла в понедельник в центре города Луисвилл (штат Кентукки), сообщила местная полиция.
"Мы подтверждаем сообщения о нападающем в районе Ист-Мэйн", - написали правоохранители в Twitter.
Как сообщило местное подразделение телеканала CBS, на место прибыли сотрудники Федерального бюро расследований.
Как проинформировал телеканал CNN со ссылкой на источники, погибли по меньшей мере пять человек, шесть пострадали. По его сведениям, один из пострадавших - полицейский. Телеканал также сообщил, что инцидент произошел около 08:30 по местному времени (15:30 мск), нападавший мертв. Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не приводится. Также нет информации о причинах произошедшего.