Полиция города Луисвилля, штат Кентукки, сообщила о множестве пострадавших в результате стрельбы в центре города.

Подробностей о преступнике, как и о точном количестве пострадавших, пока не поступало. Правоохранительные органы США просят жителей города держаться в стороне от 300-го блока района Ист-Мэйн, в котором ведётся стрельба.