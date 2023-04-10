Полиция города Луисвилля, штат Кентукки, сообщила о множестве пострадавших в результате стрельбы в центре города.
Подробностей о преступнике, как и о точном количестве пострадавших, пока не поступало. Правоохранительные органы США просят жителей города держаться в стороне от 300-го блока района Ист-Мэйн, в котором ведётся стрельба.
«Мы подтверждаем сообщения об активном нападающем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района. Есть многочисленные пострадавшие», – сообщили в полицейском департаменте Луисвилля.
Ранее в городе Орландо, штат Флорида, мужчина расстрелял семью из трёх человек.