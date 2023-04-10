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1 час назад

В американском городе Луисвилль произошла стрельба

Елена Прошина

Полиция города Луисвилля, штат Кентукки, сообщила о множестве пострадавших в результате стрельбы в центре города.

Подробностей о преступнике, как и о точном количестве пострадавших, пока не поступало. Правоохранительные органы США просят жителей города держаться в стороне от 300-го блока района Ист-Мэйн, в котором ведётся стрельба.

«Мы подтверждаем сообщения об активном нападающем в 300-м блоке Ист-Мэйн. Пожалуйста, держитесь в стороне от этого района. Есть многочисленные пострадавшие», – сообщили в полицейском департаменте Луисвилля.

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Ранее в городе Орландо, штат Флорида, мужчина расстрелял семью из трёх человек.

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