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Стрельба произошла в центре американского Луисвилля

Полиция сообщила о стрельбе в центре американского города Луисвилль, штат Кентукки, и многочисленных пострадавших, сообщает канал KCRG.

Стрельба произошла в центре американского Луисвилля
© Газета.Ru

Полицейское управление метро Луисвилля советует всем избегать квартала Вест-Мейн-стрит, особенно в районе Old National Bank.

Daily Mail в свою очередь сообщает, что мужчина открыл огонь в этом банке, расположенном в пятиэтажном здании на Вест-Мейн-стрит. По информации издания, стрельба произошла на первом этаже здания, которое находится напротив стадиона «Луисвилл Слаггер». На место происшествия прибыли по меньшей мере дюжина полицейских машин и три машины скорой помощи, уточняет СМИ.

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