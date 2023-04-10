Несовершеннолетней ростовчанке сломали челюсть из ревности

В Ростовской области 18-летний парень из ревности сломал челюсть 14-летней школьнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.

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Инцидент произошел в Азове. Согласно данным Telegram-канала Don Mash, конфликт между парнем и школьницей произошел на одной из улиц города. На записи с видеокамеры, которая предположительно засняла произошедшее, видно, как они о чем-то говорят, а затем он бьет ростовчанку в лицо и она падает на землю. Затем парень поднимает ее и начинает трясти, после чего кладет на землю и скрывается.

Мать пострадавшей в беседе с «Комсомольской правдой» сообщила, что ранее ее дочь встречалась с напавшим. По ее словам, спустя время девушка решила разорвать отношения, но парень стал ее преследовать. Вскоре несовершеннолетняя ростовчанка начала общаться с другим, гуляя с которым она столкнулась с бывшим. Сначала он напал и избил нового ухажера девушка, а затем переключился и на нее саму. Спусковым крючком для нападавшего стало, что школьница ответила отрицательно на вопрос о том, любит ли она его.

Девушку госпитализировали в больницу. У нее диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, но опасается, что парень сможет уйти от ответственности, поскольку его мать ранее работала в органах. Также женщине удалось выяснить, что раньше нападавший уже избивал женщину в общественном транспорте и какого-то мужчину.