Отец убил дочь и обвинил в этом кошку

В США мужчина убил свою дочь и обвинил в этом домашнюю кошку, пишет Daily Star. Однако полицейские в версию американца не поверили. 41-летний Кристофер Хендерсон из Миннесоты убил свою двухмесячную дочь, когда его жена ушла на работу.

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Вернувшись домой, супруга нашла ребенка в критическом состоянии и вызвала врачей, но они уже не смогли помочь девочке. У погибшей были диагностированы различные переломы и травмы. Кристофер сначала сообщил полиции, что травмы девочке нанесла девятикилограммовая кошка, прыгнувшая на нее. Однако экспертиза показала, что версия мужчины - обман.

После долгого отрицания вины Хендерсон сознался в убийстве. По словам американца, он, возможно, "был немного груб" с ребенком, когда менял ему подгузник. Суд приговорил мужчину к 15 годам тюремного заключения.