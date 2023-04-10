В Подмосковье прогремел взрыв на складе с запчастями

Взрыв прогремел в промышленном здании в подмосковном Нахабино. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, на складе с запчастями на улице Панфилова взорвался кислородный баллон.

За взрывом последовал пожар — сейчас общая площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. О пострадавших в инциденте не сообщается. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что в начале февраля в Нахабино произошел пожар на складе с вторсырьем пластика. По оценке МЧС, возгорание охватило площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.