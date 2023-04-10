В Подмосковье прогремел взрыв на складе с запчастями

Взрыв прогремел в промышленном здании в подмосковном Нахабино. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, на складе с запчастями на улице Панфилова взорвался кислородный баллон.
За взрывом последовал пожар — сейчас общая площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. О пострадавших в инциденте не сообщается. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что в начале февраля в Нахабино произошел пожар на складе с вторсырьем пластика. По оценке МЧС, возгорание охватило площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
Утром в понедельник, 10 апреля, пожар произошел рядом со спортивным комплексом «Олимпийский» в Москве. Как сообщали в столичном управлении МЧС, огонь охватил деревянную опалубку возле доме № 1 по улице Самарская. Возгорание удалось ликвидировать, не допустив жертв.