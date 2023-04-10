На таможне в московском аэропорту обнаружили посылку с черепом человека

На таможне в столичном аэропорту Внуково нашли череп человека, умершего около 10 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Находку обнаружили при просвечивании посылок. По данным источника, череп отправила в США жительница Москвы. Груз предназначался бизнесмену, живущему в Чикаго. Посылку изучают правоохранительные органы.