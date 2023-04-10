Украинцы пытались вывезти из России 10 миллионов гривен

Псковские таможенники обнаружили 10 миллионов гривен в тайнике автомобиля с гражданами Украины, которые выезжали в Латвию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Микроавтобус пересекал госграницу через пункт пропуска Бурачки. В ходе досмотра таможенники обнаружили тайник, обустроенный в полости багажника. Видео с деньгами опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден багажник с тайником. Оттуда изъяты гривны.

Водитель и пассажиры — граждане Украины заявили таможенникам об отсутствии у них товаров и денег, подлежащих декларированию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наличных средств в особо крупном размере.