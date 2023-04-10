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24 минуты назад

Метро в Екатеринбурге остановили из-за падения человека на рельсы

News.ru

Работу метро в Екатеринбурге приостановили из-за падения на рельсы 19-летнего молодого человека, сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Пассажир метро получил серьезные травмы.

Метро в Екатеринбурге остановили из-за падения человека на рельсы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание, так как от падения получил серьезные травмы. Его уже подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь, — рассказал Горелых.

По данным МВД, инцидент не носит криминального характера, произошел несчастный случай.

Ранее в Москве на станции метро «Электрозаводская» из-за короткого замыкания загорелся один из вагонов поезда. Из-за происшествия движение от станции «Партизанская» до станции «Курская» было временно приостановлено. В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.

В феврале на станции метро «Спортивная» в Москве произошло возгорание в одном из вагонов. По информации МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление. Сведений о пострадавших не поступало.

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