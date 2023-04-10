В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом

В школе Самары девятиклассник ударил сверстника ножом. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает KP.RU.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным издания, инцидент произошел утром в школе № 91. 16-летний россиянин принес с собой на уроки нож и во время ссоры на перемене ударил им другого ученика в шею и спину. Пострадавшего госпитализировали, на месте происшествия работают полицейские.