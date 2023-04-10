$79.50+0.1487.10+0.37
40 минут назад

В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом

Lenta.ruиещё 1

В школе Самары девятиклассник ударил сверстника ножом. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает KP.RU.

В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным издания, инцидент произошел утром в школе № 91. 16-летний россиянин принес с собой на уроки нож и во время ссоры на перемене ударил им другого ученика в шею и спину. Пострадавшего госпитализировали, на месте происшествия работают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция начала поиск подростков, пытавшихся поджечь женщину с братом. Молодые люди подкараулили ее возле магазина и стали угрожать дезодорантом и зажигалкой, после чего направили огонь в лицо женщины и ее младшему брату.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий