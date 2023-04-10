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15 минут назад

Россиянин поджег свой дом с женой и ее любовником

Lenta.ru

В Забайкальском крае местного жителя обвинили в убийстве жены и ее любовника. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Россиянин поджег свой дом с женой и ее любовником
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По версии следствия, в январе 2023 года мужчина распивал спиртное вместе с женой и общим знакомым у себя дома, после чего застал их раздетыми. Из ревности он поджег картонную коробку и бросил ее на веранду. Потерпевшие скончались от отравления окисью углерода. Фигурант признал вину, однако пояснил, что не желал жене и знакомому смерти. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 30-летний мужчина заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида из чувства ревности.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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