Бывших силовиков из рок-группы осудили на 19 лет за поджог военкомата

Центральный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы двоих участников рок-группы Room 32 за поджог военкомата в Бакале Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые являются отставными силовиками: Роман Насрыев служил в Росгвардии и имеет звание старшего сержанта, а Алексей Нуриев — старшина МЧС.

В ночь на 11 октября 2022 года они совершили поджог военно-учетного стола, отвечающего за призыв и мобилизацию, который располагался в здании мэрии Бакала.